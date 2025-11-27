Schimbări pentru sportivii ruși în competițiile de judo. Anunțul Federației Internaționale de Judo

Federația Internațională de Judo a anunțat, joi, că sportivii ruși vor avea din nou dreptul să concureze sub steagul național, cu imnul și culorile echipei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de către federație, decizia a fost luată ținând cont și de faptul că sportivii din Belarus aveau aceeași interdicție, iar aceasta a fost, recent, ridicată.

„În urma evoluțiilor recente, inclusiv restabilirea reprezentării naționale complete pentru sportivii din Belarus, IJF consideră că este acum oportun să permită participarea sportivilor ruși în condiții de egalitate”, se arată în comunicatul de presă al federației.

„Din punct de vedere istoric, Rusia a fost o națiune lider în judo-ul mondial, iar revenirea sa completă este de așteptat să îmbogățească competiția la toate nivelurile, respectând în același timp principiile IJF de echitate, incluziune și respect”, se mai precizează în anunț.

În aceste condiții, Federația Internațională de Judo a subliniat că „sportul trebuie să rămână neutru, independent și liber de influențe politice”.

Sportivii ruși se vor întoarce la competițiile de judo la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din 2025, a anunțat federația.

Ce interdicții au sportivii ruși la competițiile internaționale

Odată cu debutul războiului din Ucraina în 2022, sportivii ruși au fost excluși de la multe evenimente și competiții sportive. Ei puteau participa doar sub steag neutru.

De asemenea, Comitetul Olimpic Rus este suspendat din 2023 de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru încălcarea Cartei Olimpice, după ce a anexat structurile sportive din regiunile ucrainene ocupate.