Sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 sub steag neutru. Condițiile pe care trebuie să le respecte participanții

Decizia a fost luată de Comitetul Olimpic Internațional după o reuniune la Milano și menține aceleași sancțiuni care s-au aplicat sportivilor ruși și la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, relatează CBS News.

„Am discutat și despre sportivii neutri independenți (AIN). Nu va fi nimic nou. Comitetul executiv va adopta exact aceeași abordare ca la Paris (Jocurile Olimpice din 2024). Nu s-a schimbat nimic”, a declarat președintele Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, într-o conferință de presă, potrivit Reuters.

Anterior, sportivii ruși aveau dreptul să concureze sub egida Comitetului Olimpic Rus (ROC), care a participat pentru ultima oară la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

În cazul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara anului 2024, sportivii ruși au putut participa doar sub un steag neutru și la probe individuale. Ei au concurat fără steagul și imnul Rusiei. Și sportivii din Belarus au avut impuse aceleași restricții.

Ce verificări vor fi făcute în cazul sportivilor ruși și belaruși

Potrivit sursei citate, sportivii din Rusia și Belarus care ating timpii de calificare vor fi mai întâi verificați pentru a se stabili dacă au legături cu armata rusă sau dacă sunt susținători ai războiului. În cazul în care cel puțin una dintre aceste situații se aplică, sportivii pot fi excluși de la competiții.

Comitetul Olimpic Internațional a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023, după ce au fost impuse sancțiuni ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, afirmând că aceasta a încălcat Carta Olimpică.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Italia se vor desfășura în perioada 6-22 februarie.