Universitatea Craiova pierde cu Sparta Praga în Conference League, după un gol primit în minutul 89

Pentru Universitatea Craiova reprezintă a doua înfrângere din Conference League.

Sparta a deschis scorul în minutul 50, prin fostul jucător al Rapidului, Albion Rrahmani. Acesta a profitat de o minge pierdută de Crețu și a înscris din zona punctului cu var.

Craiova a egalat în minutul 79, printr-un șut spectaculos al lui Steven Nsimba, trimis de la aproximativ 25 de metri.

Finalul a fost însă dramatic pentru gazde. În minutul 89, cehii au înscris golul victoriei prin Rynes, declanșând rumoare în tribune și proteste ale fanilor olteni în ultimele minute.

Universitatea Craiova ratase în prima parte a jocului o ocazie imensă de a deschide scorul. Anzor Mekvabishvili a ratat un penalty în minutul 38, trimițând peste poartă, după ce faza fusese confirmată de VAR.

În clasamentul momentan al grupei unice, oltenii au coborât până pe locul 19 după această înfrângere, cu 7 puncte.

În alte partide disputate de la aceeași oră în Conference League:

Breidablik – Shamrock Rovers 3–1

Drita – AZ Alkmaar 0–3

Fiorentina – Dinamo Kiev 2–1

Häcken – AEK Larnaca 1–1

Jagiellonia – Rayo Vallecano 1–2

Noah – Legia Varșovia 2–1

Samsunspor – AEK Atena 1–2

Shkendija – Slovan Bratislava 2–0