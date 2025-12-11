Calculele calificării FCSB în Europa League după incredibilul 4-3 cu Feyenoord

FCSB a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în Europa League, transformând un meci considerat pierdut într-un succes memorabil cu Feyenoord, scor 4-3, scrie Prosport.

Roș-albaștrii au început excelent confruntarea, deschizând scorul devreme, în minutul 11, după cornerul executat de Radunovic și lovitura de cap impecabilă a lui Ngezana.

Olandezii au dominat însă prima repriză și au întors rezultatul până la pauză, grație reușitelor lui Tengstedt (41) și Timber (44).

La debutul părții secunde, Feyenoord a dus scorul la 3-1 prin Sauer (51), iar partida părea decisă.

Totuși, introducerea lui Toma la pauză a schimbat dinamica duelului, acesta reducând imediat diferența, în minutul 54.

FCSB a presat constant până spre final și a restabilit egalitatea în minutul 87 prin Thiam, tot cu o lovitură de cap.

Apoi, în prelungiri, Florin Tănase, care a înscris golul victoriei în minutul 90+5, după o recuperare și o cursă incredibilă a lui Cisotti.

Câte puncte îi trebuie FCSB pentru a ieși din grupa Europa League

Actualul format al competiției include o grupă unică de 36 de echipe, din care primele 24 avansează în primăvara europeană.

În sezonul precedent, ultima formație calificată, locul 24, a acumulat 10 puncte și un golaveraj de -2. Acesta constituie reperul minim orientativ pentru calculele FCSB.

După victoria cu Feyenoord, FCSB are 6 puncte și golaveraj -4, urmând să dispute ultimele două meciuri în ianuarie 2026, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

Pentru a egala pragul de 10 puncte, echipa are nevoie de minimum patru puncte în aceste două confruntări, plus o victorie la cel puțin două goluri diferență în unul dintre meciuri pentru a îmbunătăți golaverajul.

Scenariile în care FCSB prinde primele 24 de locuri

În proiecțiile actuale, șapte echipe nu mai pot atinge 10 puncte, fiind deja OUT, sub linia calificării.

Pentru ca FCSB să intre în top 24, alte cinci formații trebuie să încheie cu un punctaj inferior.

Cel mai probabil scenariu prin care 3 echipe ar încheia sub FCSB (10 puncte) este acesta:

Sturm Graz (4p) – nu face 6 puncte cu Feyenoord (deplasare) și Brann (acasă) / 6 puncte dar golaveraj sub FCSB

Go Ahead Eagles (6p) – nu face 4 puncte cu Nice (deplasare) și Braga (acasă) / 4 puncte dar golaveraj sub FCSB

FC Basel (6p) – nu face 4 puncte cu RB Salzburg (deplasare) și Viktoria Plzen (acasă) / 4 puncte dar golaveraj sub FCSB

Mai rămân de depășit două formații, din categoria celor patru care au în acest moment 7-8 puncte și care ar trebui să obțină maximum 3 puncte (cazul celor cu 7p) sau maximum 2 puncte (Brann) și golaveraj mai slab decât FCSB:

Dinamo Zagreb (7p) – învinsă de FCSB în scenariul acesta, mai are meci cu Midtjylland (deplasare)

Celtic Glasgow (7p) – joacă cu Bologna (deplasare) și Utrecht (acasă)

Ludogoreț (7p) – joacă cu Rangers (deplasare) și Nice (acasă)

Brann (8p) – joacă cu Midtjylland (acasă) și Sturm Graz (deplasare)

Scenariul sigur: două victorii în ultimele două meciuri

Dacă FCSB câștigă ambele partide rămase, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă), ar ajunge la 12 puncte, total care i-ar garanta matematic prezența în primăvara Europeană, indiferent de rezultatele celorlalte formații.