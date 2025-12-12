O sportivă celebră a câștigat la 41 de ani o probă de schi a Cupei Mondiale. Ea nu a concurat de cinci ani din cauza unei accidentări

Lindsey Vonn a obținut o victorie rapidă și uimitoare în proba de coborâre a Cupei Mondiale de vineri, potrivit AP. Americanca a realizat prima victorie în aproape opt ani. De asemenea, este prima victorie de la revenirea în competiții după o pauză de cinci ani provocată de o accidentare.

Marea schioare americană în vârstă de 41 de ani a preluat conducerea cu un uimitor avans de 1,16 secunde față de austriaca Mirjam Puchner. Și mai surprinzător a fost faptul că Vonn era în urmă cu 0,61 secunde după primele două verificări ale timpului. Americanca a avut cea mai mare viteză atingând 119 km/h și a înregistrat cei mai buni timpi intermediari în jumătatea inferioară a traseului.

„A fost o zi uimitoare, nu aș putea fi mai fericită, destul de emoționată. M-am simțit bine anul acesta, dar nu eram sigură cât de rapidă sunt. Cred că acum știu cât de rapidă sunt”, a declarat Vonn pentru postul elvețian de televiziune RTS.

La 41 de ani vrea să se califice și să obțină o medalie la JO

Precedenta sa victorie a fost în martie, 2018 la Are, Suedia. Cursa a fost prima din sezonul olimpic în timpul căruia Vonn încearcă să obțină calificarea la Jocurile Olimpice de la Milano 2026.

Debutul spectaculos al lui Vonn alături de noul antrenor Aksel Lund Svindal, un mare schior care a câștigat titlul la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, arată că parteneriatul lor dă roade.

Campioana olimpică din 2010 vizează o altă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, în februarie. Proba feminină de la olimpiadă se va desfășura pe traseul legendar Cortina d’Ampezzo din Dolomiți, unde Vonn s-a mai impus în cariera sa.

„Evident, obiectivul meu este Cortina, dar dacă așa începem, cred că sunt într-o poziție bună”, a spus Vonn, care va fi favorită pentru o altă victorie la coborâre sâmbătă, la St. Moritz.

Cursa de vineri a fost a 125-a de coborâre a lui Vonn în Cupa Mondială. În cariera sa legendară, ea a câștigat un număr record de 44 de curse, inclusiv la St. Moritz în 2012. De asemenea, Vonn are medalii olimpice și 83 de victorii în curse de la toate disciplinele Cupei Mondiale.