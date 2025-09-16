Schiorul italian Matteo Franzoso a murit la vârsta de 25 de ani după un accident la antrenament, în Chile

După ce a suferit „un traumatism cranian major” în accidentul de sâmbătă de pe pista La Parva, Franzoso a fost transportat cu elicopterul la unitatea de terapie intensivă a unei clinici din Santiago și plasat în comă indusă. FISI a confirmat luni că acesta nu și-a revenit după „traumatismul cranian”.

„Este o tragedie pentru familie și pentru sportul nostru”, a declarat președintele FISI, Flavio Roda, într-un comunicat de luni. „Este absolut necesar să facem tot posibilul pentru a ne asigura că astfel de episoade nu se vor mai întâmpla.”

„În aceste momente triste și dureroase, vreau să le transmit tuturor sportivilor și antrenorilor, din toate sporturile, că federația este alături de ei și că vor găsi tot sprijinul de care au nevoie”, a adăugat Roda. „Cer respect deplin pentru familia lui Matteo, pe care o vom susține atât timp cât va fi necesar.”

Franzoso a trecut prin două rânduri de gard de siguranță și a lovit un alt tip de gard poziționat la șase până la șapte metri în afara traseului, a anunțat FISI.

El este al doilea schior italian de elită care a murit într-un incident la antrenament în ultimul an, după moartea campioanei junioare Matilde Lorenzi la Val Senales.

Parte a echipei Italiei pentru Cupa Mondială din 2021, Franzoso se antrena alături de alți schiori italieni, printre care Dominik Paris, Christof Innerhofer și Mattia Casse, în Chile. Echipa se pregătește să concureze pe zăpada proprie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din februarie, dar aceste pregătiri au fost marcate acum de o tragedie.

Franzoso a participat la 17 Cupe Mondiale și a terminat pe locul 28 în proba de Super-G de la Cortina d’Ampezzo, gazda Jocurilor Olimpice, în 2023 – cea mai bună performanță a sa la cel mai înalt nivel din schiul alpin.

De asemenea, a câștigat o cursă de super-G în circuitul Cupei Europa, categoria a doua, în 2021, după ce a terminat pe locul patru la coborâre la Campionatele Mondiale de Juniori din 2020.