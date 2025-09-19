O femeie de 29 de ani, reținută după un accident mortal la Popești-Leordeni. Conducea fără permis și sub influența alcoolului

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 18 septembrie, în jurul orei 05:30, pe o stradă din Popești-Leordeni, conform ISU Ilfov. Potrivit primelor cercetări, șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi intrat pe contrasens, lovind un bărbat de 54 de ani care se deplasa pe un moped. Victima a decedat pe loc.

După producerea accidentului, femeia a părăsit locul faptei, fiind găsită câteva ore mai târziu, în jurul orei 11:30, într-o parcare de pe Autostrada A0. La testarea cu aparatul etilotest, aceasta avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au stabilit, de asemenea, că femeia se afla la volan în ciuda faptului că avea dreptul de a conduce suspendat.

Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, iar femeia urmează să fie prezentată judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.