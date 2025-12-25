Două lucruri pe care cuplurile de succes le fac de sărbători, potrivit unui psiholog

Pentru cupluri, sărbătorile pot fi o perioadă dificilă. Acestea necesită adesea dezvăluirea unei noi laturi a personalității partenerului, explică Sabrina Romanoff, psiholog din New York și expert în relații pentru aplicația de întâlniri Hily.

Provocările sărbătorilor

Unele persoane au tradiții familiale importante, vechi de zeci de ani, pe care doresc să le păstreze.

Indiferent de activități și de semnificația lor, a vorbi deschis despre ceea ce contează pentru tine poate fi o experiență vulnerabilă.

Scopul final este de a îmbina „culturile și lumile celuilalt”, spune Romanoff, citat de CNBC. Iată cum cuplurile de succes abordează această perioadă festivă.

Comunicare directă despre dorințe

În primul rând, fiecare partener trebuie să știe ce își dorește și să fie deschis în legătură cu asta.

Vor ca partenerul lor să se alăture familiei lor de Crăciun? Vor să-și ia o pauză și să petreacă sărbători liniștite?

„Este mai bine să fii direct și sincer cu partenerul tău, astfel încât amândoi să obțineți ceea ce aveți nevoie”, spune Romanoff.

Flexibilitate și compromis

În cele din urmă, va trebui să existe o anumită flexibilitate din partea ambelor părți.

„Cred că cele mai sănătoase cupluri sunt cele care pot fi creative și pot face compromisuri”, explică psihologul. „Există un singur Ajun de Crăciun, există o singură zi de Crăciun”.

O soluție simplă: anul acesta, cuplul petrece timpul cu familia uneia dintre părți, iar anul viitor cu cealaltă.

Crearea de noi tradiții comune

Al doilea ingredient al succesului: cuplurile construiesc împreună tradiții noi.

„Asta ar putea însemna să mergeți împreună să vedeți bradul de Crăciun de la Rockefeller Center”, spune Romanoff, „sau să cumpărați împreună un ornament”.

Ar putea însemna să gătiți o masă de sărbători sau să mergeți să beți ciocolată caldă.

Legături mai puternice prin experiențe comune

A construi ceva nou împreună este o experiență care creează legături puternice.

„Cred că asta aduce siguranță” în relație, concluzionează psihologul.