Femeie incendiată de concubin la o fermă din Satu Mare: conflict vechi din cauza sărăciei

Bărbatul de 46 de ani, din județul Caraș-Severin, cioban la ferma din Necopoi, județul Satu Mare, a avut un conflict spontan cu concubina sa, de 45 de ani, din județul Bihor, și a incendiat locuința, marți. Ulterior, incendiul s-a extins, bărbatul părăsind locuința.

Femeia se afla în casă la momentul producerii incendiului și a suferit arsuri pe corp. Aceasta a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Bărbatul a fost depistat miercuri de o patrulă de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în localitatea Poiana Codrului. Bărbatul a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în vederea continuării cercetărilor.

Poliția Satu Mare dezminte, joi, că femeia ar fi apelat 112, în repetate rânduri în seara de 23 decembrie când a avut loc conflictul dintre ea și concubin. „Aceasta nu a apelat niciodată apelul unic de urgență pentru a sesiza acest incident, polițiștii fiind solicitați să intervină la eveniment, prin apel 112, efectuat de un bărbat, care lucra în calitate de cioban, la ferma respectivă. De asemenea, în ceea ce privește presupusa fugă a autorului pe un cal, precizăm faptul că această informație nu se confirmă, din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta a părăsit locul faptei, pedestru, deplasându-se într-o direcție necunoscută, fiind depistat de polițiști în dimineața de 24 decembrie a.c. în localitatea Poiana Codrului”, transmite Poliția Satu Mare.

De asemenea, Poliția Satu Mare mai spune că femeia a apelat o singură dată, la data de 14 octombrie, la 112, reclamând faptul că bărbatul refuză să-i înmâneze documentele personale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, moment în care au constat faptul că bărbatul i-a restituit acesteia documentele, făra a fi constatate alte fapte de natură contravențională sau penală;

„Femeia nu a depus vreo sesizare către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, din care să reiasă că aceasta a fost victima unei infracțiuni de violență în familie și nici nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva concubinului său. Totodată precizăm faptul că bărbatul este cel care la data de 8 septembrie a.c., a apelat 112, reclamând anumite neînțelegeri cu concubina sa. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat din aspectele relatate de cei doi, faptul că aceștia au anumite neînțelegeri din cauza situației financiare precare. Având în vedere cele sesizate, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, fără a fi constatat un risc iminent”, potrivit sursei citate.