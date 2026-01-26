Doctoriță radiolog, găsită moartă în locuința sa din București

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, duminică, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, care a spus că fosta sa soție nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că e vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani.

Bărbatul ar fi fost alarmat că femeia nu ar mai fi răspuns la telefon, iar cei doi păstraseră o relație apropiată.

Surse judiciare afirmă că e vorba de medicul radiolog Viviana Niță.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale a fost declarat decesul femeii.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Este luată în calcul sinuciderea, dat fiind faptul că medicul ar fi fost în depresie, mai spus sursele judiciare.