Stomatolog găsit mort în cabinetul său din Călărași

Descoperirea a avut loc duminică de dimineață, în cabinetul stomatologic din Călărași. Potrivit calarasipress.ro, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în cabinetul său situat la parterul unui bloc din zona Poșta 4, din Călărași.

Surse citate de publicația citată arată că bărbatul nu era cunoscut cu probleme sau cu datorii și nu dăduse semne că ar trece printr-o dramă.

Cert este că medicul a decis să își curme viața, spânzundu-se.

În acest caz a fost deschisă o anchetă care va stabili ce s-a întâmplat înainte ca medicul să ia decizia fatală.

„În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași”, a transmis, luni, Poliția Călărași.