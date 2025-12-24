Accident rutier grav în județul Suceava: o persoană a murit, trei au fost rănite

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. La locul accidentului au fost trimise și două echipaje SAJ pentru sprijin.

În accident au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate și au necesitat intervenția pompierilor pentru extragere din vehiculele avariate.

Operațiunea de descarcerare a fost una complexă. Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconștiență. Cadrele medicale i-au aplicat imediat manevre de resuscitare la locul accidentului. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare susținute, s-a declarat decesul victimei inconștiente.

Celelalte trei victime erau conștiente, dar prezentau diferite traumatisme. Acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile vor investiga cauzele accidentului rutier mortal.