Meteo București: Ninsori slabe și intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru București valabilă de luni până miercuri. Aceasta anunță o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului.
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 10:41, Social

Luni vremea se va răci, cu temperaturi maxime  de 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî până la -6 sau -4 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, temporare. Vântul va sufla cu viteză de până la 45 km/h. 

Marți temperaturile vor rămâne scăzute cu maxime de aproximativ 1 grad și minime cuprinse între -2 și 0 grade Celsius.

Cerul se va menține noros, cu ninsori slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. 

„În intervalul 09 februarie, ora 10 – 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii”, se mai arată în informarea emisă de ANM. 

