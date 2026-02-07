Trei tinere, rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Pasul Bratocea, în județul Prahova

Potrivit ISU Prahova, în jurul orei 12:00, pompierii militari au fost solicitați să intervină la locul accidentului. Ajunși la fața locului, salvatorii au identificat un autoturism răsturnat pe o parte, la aproximativ 20 de metri diferență de nivel față de carosabil.

În interiorul mașinii se aflau trei ocupante, toate conștiente, însă încarcerate.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Punctul de Lucru Cheia, precum și o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Măneciu.

Victimele, trei femei cu vârste cuprinse între 22 și 23 de ani, au fost extrase de echipajele de intervenție și preluate de echipajele medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Toate erau conștiente în momentul acordării primului ajutor.

Intervenția este în desfășurare, au mai transmis reprezentanții ISU Prahova.