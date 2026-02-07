Prima pagină » Social » Trei tinere, rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Pasul Bratocea, în județul Prahova

Trei tinere, rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Pasul Bratocea, în județul Prahova

Trei tinere au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs în comuna Măneciu, județul Prahova, în zona Pasul Bratocea, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Trei tinere, rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în Pasul Bratocea, în județul Prahova
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Petre Apostol
07 feb. 2026, 12:58, Social

Potrivit ISU Prahova, în jurul orei 12:00, pompierii militari au fost solicitați să intervină la locul accidentului. Ajunși la fața locului, salvatorii au identificat un autoturism răsturnat pe o parte, la aproximativ 20 de metri diferență de nivel față de carosabil.

În interiorul mașinii se aflau trei ocupante, toate conștiente, însă încarcerate.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Punctul de Lucru Cheia, precum și o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Măneciu.

Victimele, trei femei cu vârste cuprinse între 22 și 23 de ani, au fost extrase de echipajele de intervenție și preluate de echipajele medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Toate erau conștiente în momentul acordării primului ajutor.

Intervenția este în desfășurare, au mai transmis reprezentanții ISU Prahova.

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!”
Gandul
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor