Accident rutier pe DN1, în Sâmbăta de Jos: 12 persoane implicate, patru victime conștiente

UPDATE

„Cele patru victime sunt conștiente și vor fi transportate la spitalul din Făgăraș pentru investigații medicale suplimentare”, anunță ISU Brașov.

Este vorba despre o femeie de 74 de ani și trei copii cu vârstele de 3, 9 și 12 ani.

UPDATE

„Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov – Sibiu, în apropierea localității Sâmbăta, județul Brașov, după ce a avut loc o coliziune între patru autoturisme. În urma accidentului au rezultat trei persoane care necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 14:00”, transmite Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.

Știrea inițială

Un accident rutier s-a produs pe DN1, în localitatea Sâmbăta de Jos, fiind implicate, potrivit primelor informații, 12 persoane, anunță ISU Brașov.

În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, toate conștiente – un adult și trei copii.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Echipajele operative acționează pentru acordarea primului ajutor medical, evaluarea și monitorizarea victimelor, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmează să comunice informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.