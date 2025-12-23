Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe autostrada A 7 Focșani – Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier.

Au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un camion.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și sunt în evaluare medicală la fața locului.

Circulația rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focșani – Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufești – Adjud.

Marți, la ora 11.00, a fost deschis traficul pe tronsonul Focșani Nord – Adjud Nord, cu o lungime de aproximativ 50 de kilometri, pe Autostrada A7 – Autostrada Moldovei.