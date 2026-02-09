Prima pagină » Economic » Un gigant francez din IT vrea să angajeze peste 1.000 de români până anul 2030

Un gigant francez din IT vrea să angajeze peste 1.000 de români până anul 2030

Corporația franceză din domeniul IT, Thales, își extinde operațiunile și în România. Gigantul francez are deja peste 650 de angajați români și ar dori să ajungă la cel puțin 1.800 până în 2030.
Un gigant francez din IT vrea să angajeze peste 1.000 de români până anul 2030
Sursă foto. Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
09 feb. 2026, 15:06, Economic

Gigantul francez își extinde operațiunile în România și vizează o creștere accelerată a numărului de angajați până în 2030, pe fondul cererii globale pentru soluții de apărare și inginerie software avansată, potrivit Economedia. 

Pentru România, această creștere ar putea însemna recrutarea unui total de 1.100 de specialiști în următorii ani.

În prezent, compania are deja 650 de ingineri care lucrează la Centrul de Excelență în Inginerie (ECC) din București, care a ajuns să deservească toate ariile strategice ale Grupului Thales, respectiv Apărare, Aerospațial și Cyber & Digital. Compania are trei astfel de centre la nivel global, dintre care unul este cel din România.

În acest an, compania va recruta 9.000 de angajați la nivel mondial. Dintre aceste posturi, 240 de posturi vor fi puse la dispoziție în România.

Răzvan Opriș, Managerul Departamentului Naval din cadrul Thales România a explicat ce presupune postul de inginer în cadrul companiei.

„Când spunem software, nu ne referim doar la scrierea de cod. Inginerii trebuie să înțeleagă soluția, documentația, modul în care va fi operată. În defence lucrurile devin mai complicate, pentru că intervin cerințe de securitate și de fiabilitate mult mai ridicate”, a declarat Răzvan Opriș pentru sursa citată.

Totuși, recrutările vor acoperi mai multe linii de business, de la sisteme din domeniul naval, până la sateliți, sisteme aeriene ori cybersecurity.

Este nevoie de competențe tehnice ample, unde țara noastră o reputație bună. De asemenea, competențele presupun și cunoștințe în domenii precum apărare ori securitate cibernetică, unde compania investește în formare internă.

De asemenea este esențială cunoașterea limbilor engleză și franceză pentru lucrul cu documentația tehnică globală.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Leonard Miron e acum de nerecunoscut. Transformarea şocantă a fostului prezentator TV: „Stomacul meu este acum cât o minge de tenis” ⬇️
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor