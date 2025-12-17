Prima pagină » Sport » Alcaraz a anunțat despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după șapte ani

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial în tensiul masculin, a anunțat miercuri despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după șapte ani: „Îți mulțumesc că mi-ai transformat visurile din copilărie în realitate”.
„Mi-e foarte greu să scriu acest post… După mai bine de șapte ani împreună, Juanki și cu mine am decis să punem capăt colaborării noastre ca antrenor și jucător”, a scris miercuri Carlos Alcaraz pe rețelele de socializare.

El i-a mulțumit antrenorului că i-a transformat visurile din copilărie în realitate.

„Am pornit pe acest drum când eram doar un puști, iar în tot acest timp m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât și în afara lui. Și m-am bucurat enorm de fiecare pas alături de tine. Am reușit să ajungem în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive trebuiau să se despartă, trebuia să fie de acolo, de sus. De la locul pentru care am muncit mereu și la care am aspirat mereu să ajungem”, a mai scris numărul unu mondial.

El anunță că „vin vremuri de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte”.

Juan Carlos Ferrero a fost declarat antrenorul anului 2025, alături de Samuel Lopez.

Pentru spaniol, începutul anului 2026 vine cu o nouă provocare: dacă va câștiga Australian Open va deveni cel mai tânăr jucător cu victorii în toate cele patru turnee de Grand Slam.

