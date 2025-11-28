10.000 de calorii pe zi. Antrenor rus de fitness, găsit mort în casă, după o dietă extremă

Un antrenor de fitness și influencer rus a murit în urma unui atac de cord în somn, după ce și-a propus să le demonstreze urmăritorilor săi că programul său de slăbit funcționează.

Dmitry Nuyanzin și-a impus o dietă bogată în grăsimi și glucide, care să-l ajute să ia în greutate, pentru a aplica, ulterior, programul său propriu de slăbit și tonifiere și pentru a le demonstra urmăritorilor săi că acesta funcționează.

Timp de mai multe săptămâni, el a consumat 10.000 de calorii pe zi, pentru a lua în greutate.

Provocări alimentare extreme

Mai multe publicații media vorbesc despre provocarea extremă la care și-a supus corpul Nuyanzin, care reușise să acumuleze 14 kg într-o lună.

El s-a obligat să consume alimente care să-i aducă repede kilogramele dorite:

„La micul dejun, mănânc o farfurie cu produse de patiserie și jumătate de prăjitură. La prânz, de obicei mănânc 800 de grame de ravioli cu maioneză. În timpul zilei, uneori mănânc cartofi prăjiți, iar la cină, mănânc un hamburger și două pizza mici, fie la cafenea, fie livrate”, a scris el pe rețelele de socializare.

Promisese 100 de dolari oricui slăbește prin programul lui

Mai mult, el promisese oricui reușește să slăbească prin programul lui, 10% din greutatea sa corporală, înainte de Anul Nou, 100 de dolari.

„Programul meu de slăbit începe în curând! Poți câștiga premii uimitoare și, cel mai important, poți să-ți sculptezi corpul de vis, să înveți să mănânci sănătos și să te distrezi!”, a scris el.

Recent, Nyanzin, care avea 30 de ani, se simțea foarte rău. El și-a anulat antrenamentele și și-a anunțat prietenii că va merge la medic.

A fost găsit mort în casa sa, iar autopsia a relevat faptul că a suferit un stop cardiac în somn.