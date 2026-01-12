De la pahar la manșă: Cum se asigură companiile aeriene că piloții nu zboară sub influența alcoolului

Consumul de alcool înainte de a pilota un avion este unanim considerat inadmisibil. Cu toate acestea, câteva incidente izolate din ultimii ani au readus în atenție o întrebare importantă: ce proceduri există, în practică, pentru a garanta că piloții sunt în deplină formă atunci când se află la manșă? Răspunsul nu este simplu și variază semnificativ în funcție de țară și de companiile aeriene, scrie CNN.

Ce presupune regula „bottle-to-throttle”.

În domeniul aviatic, expresia „bottle-to-throttle” indică intervalul minim de timp ce trebuie să treacă între ultimul consum de alcool și momentul prezentării la serviciu. Durata acestui interval diferă: poate fi de 8, 10, 12 sau chiar 24 de ore, în funcție de legislația națională și de politicile companiei.

Pe lângă această regulă, există praguri stricte pentru alcoolemie (BAC – blood alcohol content), stabilite între 0,04% și 0,00%, în funcție de reglementările locale.

Nu există o lege universală valabilă pentru toate companiile aeriene. Organizația Aviației Civile Internaționale interzice pilotarea sub influența substanțelor psihoactive. Totuși, detaliile aplicării sunt lăsate la latitudinea autorităților naționale și a operatorilor aerieni.

Astfel, a rezultat un veritabil „mozaic” de reguli, care poate fi dificil de urmărit pentru piloții ce operează curse internaționale.

Companiile aeriene din SUA și Europa: praguri diferite

În SUA, Administrația Federală pentru Aviație impune o limită de 0,04% BAC. De asemenea se impun cel puțin 8 ore „bottle-to-throttle”. Recomandarea neoficială este de o pauză de 24 de ore. Anumiți operatori, precum Delta Air Lines sau United Airlines, aplică norme mai restrictive decât cele legale.

În Europa, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației stabilește un prag de 0,02% BAC, similar cu cel din Marea Britanie, unde se practică și testări aleatorii pe aeroporturi.

Asia: reguli severe și toleranță zero

În Japonia, legislația nu precizează un prag numeric, însă companiile trebuie să adopte propriile standarde. După câteva incidente mediatizate, Japan Airlines a introdus o pauză obligatorie de 24 de ore, trei verificări cu etilotest înainte de fiecare zbor și interdicția consumului de alcool în timpul escalei.

India se numără printre statele cu cele mai stricte norme. Alcoolemie permisă 0,00%, test obligatoriu (filmarea procesului) înainte de fiecare zbor și sancțiuni dure, mergând până la suspendarea sau anularea definitivă a licenței.

Pe lângă limitele impuse prin lege, operatorii aerieni folosesc mai multe niveluri de control. Acestea includ diferite teste aleatorii, verificări în urma suspiciunilor, controale ulterioare incidentelor și se folosesc chiar și mecanisme interne de raportare între colegi. De asemenea au loc evaluări medicale periodice. Un rezultat pozitiv poate atrage suspendarea, retragerea licenței sau chiar dosar penal, în funcție de legislația națională.

Sprijin și reabilitare oferite de companiile aeriene

Nu toate măsurile se rezumă la sancțiuni. Numeroase companii oferă programe de suport psihologic și reabilitare. De exemplu, Virgin Atlantic pune la dispoziție servicii confidențiale pentru piloții care se confruntă cu stres, oboseală sau probleme legate de consumul de alcool, conform recomandărilor autorităților britanice.

Deși episoadele în care piloții sunt împiedicați să zboare atrag atenția presei, acestea sunt extrem de rare. Conform datelor Administrației Federale pentru Aviație, din peste 64.000 de testări aleatorii efectuate într-un an, doar o parte infimă a depășit pragul legal.

Siguranța este rezultatul unei discipline stricte

Aviația comercială continuă să fie cel mai sigur mijloc de transport datorită unui sistem complex. Există norme clare, verificări constante, instruire continuă și o cultură profesională axată pe prevenirea oricărui risc.

Chiar dacă reglementările diferă de la un stat la altul, un principiu rămâne universal. Întotdeauna, un pilot pregătit de zbor trebuie să fie complet sobru – fără nicio excepție.