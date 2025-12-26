Prima pagină » Sport » Jean-Louis Gasset, legendă a fotbalului francez, a murit la 72 de ani

Jean-Louis Gasset, antrenor și fost jucător emblematic la Montpellier, a murit la 72 de ani.
Nițu Maria
26 dec. 2025, 19:25, Social

Jean-Louis Gasset, personalitate importantă a fotbalului francez și antrenor secund al lui Laurent Blanc timp de mai mulți ani, a încetat din viață vineri dimineață, la vârsta de 72 de ani.

Fost mijlocaș, care și-a petrecut întreaga carieră la Montpellier, Gasset a continuat în fotbal ca antrenor, alternând la început între rolul de secund, alături de Luis Fernandez, și cel de principal.

El a colaborat mulți ani cu Laurent Blanc (între 2007-2016), pe care îl cunoștea din perioada când amândoi erau jucători la Montpellier.

Colaborarea lor a început la Bordeaux, unde au obținut un titlu de campion al Franței în 2009, câștigând în același an și Cupa Ligii și Trofeul Campionilor.

Indispensabil alături de Laurent Blanc, l-a urmat la echipa Franței și la PSG, unde a câștigat 3 campionate franceze, 3 Cupe ale Ligii, 2 Cupe ale Franței și 3 Trofee ale Campionilor.

Relația lor profesională s-a încheiat în iunie 2016, când PSG i-a concediat pe amândoi.

În ianuarie 2017, Gasset s-a despărțit de Laurent Blanc și a revenit ca antrenor principal la Montpellier. După o jumătate de sezon în care a salvat clubul de la retrogradare, a continuat doi ani la Saint-Étienne, apoi a preluat selecționata Coastei de Fildeș în 2022.

La conducerea „Elefanților” timp de doi ani, aventura sa s-a încheiat după un eșec în faza grupelor la CAN 2024.

Înlocuit de secundul său, Émerse Faé, Jean-Louis Gasset a urmărit de la distanță performanța echipei, care a trecut surprinzător în optimile de finală.

O lună mai târziu, el a fost chemat de OM pentru a încheia sezonul, care s-a terminat pe locul 8.

Deși anunțase retragerea, a revenit la Montpellier în sezonul trecut pentru a încerca să salveze echipa. După 21 de meciuri pe bancă, a părăsit clubul de comun acord.

