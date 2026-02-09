Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Câteva cești de ceai sau cafea pe zi ar putea reduce riscul de demență. Ce mai arată rezultatele unui studiu recent

Câteva cești de ceai sau cafea pe zi ar putea reduce riscul de demență. Ce mai arată rezultatele unui studiu recent

Un nou studiu arată că persoanele care consumă câteva cești de ceai sau cafea pe zi ar putea avea un risc mai mic de demență și performanțe cognitive ușor mai bune decât cele care evită aceste băuturi.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
09 feb. 2026, 20:08, Social

Un nou studiu, publicat în Journal of the American Medical Association, arată că două sau mai multe cești de cafea sau ceai, consumate zilnic, ar putea reduce riscul de demență, scrie The Guardian.

Cercetarea a avut la bază două seturi de date, care acoperă perioada 1980-2023, în total  dosarele medicale ale peste 130.000 de persoane.

Pentru a măsura consumul de cafea obișnuită, cafea decofeinizată și ceai, participanții au la studiu au trebuit să completeze chestionare privind dieta lor la fiecare doi până la patru ani. După o monitorizare de aproape 37 de ani, peste 11.000 de persoane au fost diagnosticate, în cele din urmă, cu demență.

Ce este interesant este faptul că acele persoane care consumau mai multă cafea sau ceai cu cofeină erau mai puțin predispuse să dezvolte demență, cu o asociere mai puternică în rândul celor cu vârsta de 75 de ani și cei mai tineri, potrivit NBC News.

Efectul părea să se stabilizeze la două-trei cești de cafea cu cofeină sau una-două cești de ceai cu cofeină. Pe de altă parte, nu s-a constatat nicio legătură între cafeaua decofeinizată și demență.

Totuși, demența nu poate fi prevenită în totalitate prin intervenție dietetică, spun autorii studiului

Chiar și așa, Dr. Yu Zhang, autorul principal al studiului, subliniază că demența este o afecțiune complexă și că nu poate fi prevenită în totalitate prin intervenție dietetică.

„Consumul de cafea în sine nu are efectul magic de a preveni demența”, a spus el, potrivit NBC News.

În plus, oamenii de știință au punctat faptul că noua cercetare are câteva limite și că sunt necesare studii suplimentare în acest sens. Studiul de față nu a făcut diferența între ceaiul obișnuit și cel decofeinizat, sau între tipurile de ceai, cum ar fi cel negru, verde sau alb. Totodată, nici metodele de preparare a cafelei nu au fost specificate, aspect care poate influența rezultatul obținut.

La nivel mondial, 57 de milioane de persoane sufereau de demență în 2021, potrivit OMS. Afecțiunea afectează în mod disproporționat femeile, iar boala Alzheimer este cea mai comună formă a acesteia.

