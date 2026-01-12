Prima pagină » Știri externe » Romsilva anunță intervenții în Caraș-Severin pentru deblocarea drumurilor afectate de ninsori

Romsilva anunță, luni, că intervențiile de deblocare a căilor de acces din zona Padina Matei, Caraș-Severin, continuă.
Sursă video: captură ecran video Facebook / Romsilva
Daiana Rob
12 ian. 2026, 12:51, Știri externe

„În urma căderilor masive de zăpadă și a vântului puternic, care au doborât sute de arbori, echipele de silvicultori de la Direcția Silvică Caraș-Severin acționează neîntrerupt pentru eliberarea drumurilor și asigurarea accesului populației la locuințele din zonă”, se arată în anunțul publicat de Romsilva, pe Facebook. 

Romsilva a anunțat că 30 de angajați ai ocoalelor silvice Ocoalele Silvice Moldova Nouă și Sasca Montană intervin pentru eliberarea tronsoanelor de drum:

– DJ571 – Cărbunari – Moldova Nouă (Ocolul Silvic Moldova Nouă)

– DJ571B – Cărbunari – Stăncilova (Ocolul Silvic Sasca Montană)

– DJ571A – Moldovița – Gârnic

Potrivit Romsilva, intervențiile silvicultorilor au loc în condiții dificile: „vântul suflă cu intensitate, solul este instabil în urma căderilor de precipitații din ultimele zile, iar temperaturile scăzute sporesc gradul de risc și complexitatea acționării în teren”, au precizat reprezentanții Romsilva. 

Potrivit sursei citate, cele mai afectate localități sunt Gârnic, Padina Matei și Moldovița. Angajații ocoalelor silvice, alături de echipele autorităților locale, au reușit să asigure accesul locuitorilor în aceste zone, pe rute ocolitoare, și rămân în teren până la remedierea completă a situației. 

 

