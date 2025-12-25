Cod Portocaliu de vânt puternic în Caraș-Severin: Rafale de până la 90 km/h

Meteorologii au emis joi dimineață, la ora 5:18, o avertizare Cod Portocaliu de intensificări ale vântului pentru 26 de localități din județul Caraș-Severin, valabilă de la ora 5:30 până la ora 8:00.

Zone afectate de fenomenul meteorologic periculos

Avertizarea vizează următoarele localități din Caraș-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

Rafale de vânt de până la 90 km/h

Potrivit ANM, în zonele menționate se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 70 și 90 km/h. Astfel de viteze pot genera situații periculoase, putând doborî copaci, avaria structuri, afecta acoperișurile clădirilor și perturba circulația rutieră.