 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a informat, vineri, că un caz de pestă porcină africană la mistreți a fost descoperit la fondul de vânătoare 36 Oloșag.
Caz de pestă porcină, confirmat la un fond de vânătoare din Timiș
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
06 feb. 2026, 12:45, Social

Potrivit DSVSA, cazul a fost confirmat, joi, pe raza ASOCIAȚIEI DE VÂNĂTOARE ȘTIUCA ZGRIBEȘTI din localitatea Oloșag, județul Timiș. 

Autoritatea a mai precizat că: „(…)în urma examinării probelor și emiterii buletinului de analiză, emis de LSVSA Timiș, cu rezultat pozitiv”. 

În urma unei ședințe a membrilor Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiș, specialiștii sanitar-veterinari au dispus o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. 

Potrivit DSVSA Timiș, zona afectată constituită din zona infectată (0-8km) și zona de control temporar (8-13 km) din jurul focarului de Pestă Porcină Africană.

  • Zona infectată cuprinde următoarele localități: Tapia, Lugojel, Măguri, Cireșu, V.V.Delamarina, Honorici, Criciova, Gavojdia, Oloșag, Pădureni, Știuca, Sălbăgel, Jena;
  • Zona tampon: un interval de 5 kilometri în jurul zonei infectate cuprinde localitățile: Zgribești, Dragomirești, Jdioara, Petroasa Mare, Herendești, Lugoj, Hezeriș, Bârna, Drinova, Crivina din județul Timiș și localitațile Scăiuș și Sacu din județul Caraș Severin.
  • Zona afectată: (0-13km) cuprinde fondurile de vânătoare: FC 36 OLOȘAG, FC 37 VISAG, FC 35 GAVOJDIA, FC 32 TAPIA, FC 38 SACOȘU MARE, FC 31 DRINOVA.

Ce trebuie să știe vânătorii?

Potrivit DNSVA Timiș, vânătorii trebuie să respecte o serie de reguli:

„Se vor respecta măsurile de biosecuritate în timpul inspecțiilor/patrulărilor/vânătorilor/după manipularea vânatului: dezinfecția locului unde s-a manipulat vânatul, dezinfecția vehiculelor la intrarea/ieșirea de pe fondul de vânătoare, dezinfecția hainelor, a încălțămintei cu care s-a efectuat deplasarea în fondul de vânătoare, ambalarea carcaselor/cadavrelor de mistreți în ambalaje (saci de plastic de unică folosință) dezinfectate”, atară sursa citată.

Măsurile rămân în vigoare timp de un an

DSVSA Timiș precizează că măsurile trebuie puse în aplicare imediat și se vor menține timp de un an de la constatarea ultimului caz de Pestă Porcină Africană.

Acestea includ dispozițiile deja puse în aplicare, conforme cu legislația sanitar veterinară națională, dar și europeană care prevede examinarea examinarea, prin teste de laborator, a porcilor sălbatici împușcați de vânători sau cei care au fost găsiți morți. Legislația mai prevede și neutralizarea porcilor sălbatici găsiți moți sau împușcați.

DVSA Timiș precizează că Pesta Porcină Africană nu afectează oamenii. Autoritățile sanitar-veterinate precizează că nu există risc de îmbolnăvire pentru oameni, virusul având un impact economic și social. 

