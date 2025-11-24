Focar de Pestă Porcină Africană, confirmat în vestul țării. Autoritățile impun restricții severe în zece localități

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș a anunțat că virusul pestei porcine africane a fost depistat într-o exploatație nonprofesională din localitatea Gottlob. Confirmarea a determinat convocarea de urgență a Centrului Local de Combatere a Bolilor Timiș, unde au fost stabilite acțiunile necesare pentru limitarea răspândirii bolii.

Zonele de risc: protecție și supraveghere pe o rază de 10 kilometri

În jurul focarului au fost delimitate două perimetre. Zona de protecție, cuprinsă între 0 și 3 kilometri, include exclusiv localitatea Gottlob. Zona de supraveghere, extinsă pe o rază între 3 și 10 kilometri, afectează localitățile Tomnatic, Lovrin, Vizejdia, Bulgaruș, Comloșu Mare, Comloșu Mic, Grabați, Lenauheim și Lunga, precum și exploatația comercială de suine a SC Comtim România SRL – Ferma Bulgaruș.

Restricții stricte privind mișcarea animalelor

Autoritățile au impus restricții severe pentru zonele de protecție și supraveghere. În zona de protecție, transportul porcilor este interzis pe drumuri publice sau private, cu excepția situațiilor aprobate de autoritatea veterinară. Tranzitul fără oprire este permis, iar derogări pot fi acordate pentru porcii destinați tăierii, aduși din afara zonei, către un abator aflat în perimetru. Niciun animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație fără autorizare, iar animalele sunt supuse controalelor clinice efectuate de echipe de medici veterinari oficiali.

În zona de supraveghere se aplică reguli similare. Deplasarea și transportul porcilor se pot face doar cu avizul autorității veterinare, iar în primele șapte zile de la instituirea măsurilor, nicio exploatație nu poate transfera animale fără aprobare.

DSVSA Timiș solicită sprijinul populației

DSVSA Timiș precizează că toate acțiunile întreprinse respectă legislația în vigoare și procedurile privind gestionarea focarelor de pestă porcină africană. Instituția face apel la cetățeni să respecte măsurile impuse, subliniind că boala are consecințe economice grave asupra fermierilor și industriei suine.

Autoritățile reamintesc că pesta porcină africană nu afectează oamenii și nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea acestora, însă impactul asupra populațiilor de porci și asupra producătorilor este major.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiș va fi convocat să se întrunească în ședință, marți, de la ora 15:30.