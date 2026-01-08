A murit un erou al Brașovului. A avut curajul să strige pentru prima dată „Jos comunismul”

Dănuț Iacob a fost prim vicepreședinte al Asociației 15 Noiembrie 1987 Brașov, „fiind iubit, stimat și respectat de toți cei care l-au cunoscut, un OM de mare omenie, un revoluționar autentic”, susțin reprezentanții asociației.

Acesta a fost cetățean de onoare al orașului.

„Astăzi a plecat dintre noi Dănuț Iacob, unul dintre eroii Brașovului, cetățean de onoare al orașului”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov.

Reprezentanții instituției susțin că, în 15 Noiembrie 1987, Dănuț Iacob a avut curajul, alături de alți brașoveni, să strige pentru prima dată ,,Jos comunismul!” și să lupte cu sistemul represiv de atunci.

Revolta de la Braşov din 1987 a fost o acţiune de protest organizată de muncitorii Intreprinderii de Autocamioane, împotriva politicilor economice şi sociale impuse în de Regimul Nicolae Ceauşescu.

Este una dintre primele revolte anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor. Coloana de manifestanţi de la fosta Uzină s-a oprit la intersecţia de la Spitalul Judeţean şi a cântat „Deşteaptă-te române”.