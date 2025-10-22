Alertă sanitară în Taiwan. Primul focar de pestă porcină africană a fost confirmat

Autorităţile anunţă că pesta porcină a ajuns şi în Taiwan. Ministerul Agriculturii a declarat că probele de la porcii morţi de la o fermă din oraşul de coastă Taichung au fost testate pozitiv, potrivit AP.

Autorităţile din domeniu s-au deplasat imediat la fermă şi „au sacrificat preventiv 195 de porci”, a transmis ministerul. Acestea au supravegheat curăţarea şi dezinfecţia fermei şi au stabilit o zonă de control cu o rază de trei kilometri de la centrul fermei afectate.

De asemenea, a fost stabilită o interdicţie de cinci zile privind deplasarea şi sacrificării porcilor pe insulă, începând de miercuri.

Taiwan va izola tulpina virusului înainte de a o raporta oficial Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a precizat ministrul Agriculturii, Chen Junne-jih, într-o conferinţă de presă.

Insula nu a avut cazuri până acum ca urmare a măsurilor stricte. Carnea şi produsele de carne importate trebuie să fie inspectate şi să stea în carantină, iar amenda pentru nerespectarea procedurilor ajunge la aproximativ 32.500 de dolari.

„Cea mai probabilă cale de transmitere este din afara Taiwanului, prin importul ilegal de produse din carne de porc, care ajung în cele din urmă la fermele de porci prin sistemele de risipă alimentară”, a adăugat Chen.

În 2019, milioane de porci au fost sacrificaţi în China şi Vietnam pe măsură ce virusul s-a răspândit în Asia.

În prezent, singura ţară asiatică cu un focar confirmat de pestă porcină africană este Coreea de Sud, conform raportului din octombrie al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii sau alte animale.