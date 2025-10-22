Șofer arestat după ce a intrat cu mașina într-un punct de control al Serviciului Secret

Mașina, un autoturism negru, a lovit o poartă de securitate de pe latura vestică a complexului Casei Albe, potrivit NBC News.

„Persoana a fost imediat arestată de ofițerii diviziei uniformizate a Serviciului Secret, iar vehiculul a fost verificat de agenți și de Poliția Metropolitană și declarat sigur”, a precizat instituția într-un comunicat.

🚨🇺🇸 BREAKING: CAR CRASHES INTO WHITE HOUSE CHECKPOINT, DRIVER IN CUSTODY Heavy Secret Service presence around the White House after a car slammed into a security checkpoint at 17th Street and E Street NW in Washington DC. Agents were seen with long guns drawn as they locked… pic.twitter.com/wLCxFKAn9n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 22, 2025

Imaginile publicate de agențiile de presă arată vehiculul avariat în fața barierei de securitate.

Identitatea suspectului nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au oferit detalii despre un posibil motiv.

Într-un incident separat, petrecut în septembrie, un bărbat a fost arestat după ce a intrat intenționat cu mașina în porțile biroului FBI din Pittsburgh.