Un bărbat a fost arestat marți seara la Washington, după ce a intrat cu mașina într-un punct de control al Serviciului Secret, aflat la câteva sute de metri de Casa Albă. Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă impactul a fost intenționat.
Șofer arestat după ce a intrat cu mașina într-un punct de control al Serviciului Secret
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 12:37, Știri externe

Mașina, un autoturism negru, a lovit o poartă de securitate de pe latura vestică a complexului Casei Albe, potrivit NBC News.

„Persoana a fost imediat arestată de ofițerii diviziei uniformizate a Serviciului Secret, iar vehiculul a fost verificat de agenți și de Poliția Metropolitană și declarat sigur”, a precizat instituția într-un comunicat.

Imaginile publicate de agențiile de presă arată vehiculul avariat în fața barierei de securitate.

Identitatea suspectului nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au oferit detalii despre un posibil motiv.

Într-un incident separat, petrecut în septembrie, un bărbat a fost arestat după ce a intrat intenționat cu mașina în porțile biroului FBI din Pittsburgh.