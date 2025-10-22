Norvegia va acorda Ucrainei 150 de milioane de dolari ca fonduri pentru sectorul Energiei

Anunțul a fost dat miercuri, în timpul unei întâlniri alături de președintele Volodimir Zelenski la Oslo, potrivit European Pravda.

În timpul întâlnirii cu Zelenski, premierul Støre a declarat că Norvegia alocă un împrumut adițional de 1,5 milioane de coroane norvegiene (echivalentul a 150 de milioane de dolari), pentru a asigura furnizarea energiei electrice, dar și a încălzirii.

„Norvegia acordă un sprijin puternic Ucrainei și va continua să o facă. Este esențial să se mențină un dialog strâns cu autoritățile ucrainene pentru a se asigura că sprijinul acordat răspunde nevoilor reale din Ucraina”, a declarat Støre, citat de European Pravda.

Premierul Norvegiei a adăugat că relațiile cu Ucraina sunt acum strânse și regulate, atât direct cu președintele, cât și cu membrii guvernului ucrainean.

În cadrul întâlnirii cu Zelenski, premierul Norvegiei a prezentat planurile pentru acordarea sprijinului, care va continua până în 2026.

„Cred că sprijinul acordat Ucrainei va rămâne puternic”, a mai precizat Støre.

Luni, Consiliul Afaceri Externe al UE a cerut Comisiei Europene elaborarea unor măsuri suplimentare pentru consolidarea securității energetice a Ucrainei.