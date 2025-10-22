Apple, vizată de o plângere antitrust din partea UE privind termenii App Store

Plângerea comună depusă de Article 19 și Societatea Germană pentru Drepturile Civile la Comisia Europeană ar putea reprezenta o altă bătaie de cap pentru Apple, care a fost amendată în aprilie cu 500 de milioane de euro (583 de milioane de dolari) pentru încălcarea Legii piețelor digitale.

Apple nu a oferit încă un răspuns la solicitarea Reuters de comentarii.

Executivul UE, care acționează în calitate de autoritate de concurență a blocului comunitar, nu a făcut niciun comentariu.

Plângerea, care nu a fost raportată anterior, a fost comunicată agenției Reuters înainte de publicare.

DMA stabilește o listă de lucruri permise și interzise pentru marile companii de tehnologie, cu scopul de a permite rivalilor mai mici să intre pe piețele dominate de cele mai mari companii și de a oferi utilizatorilor mai multe opțiuni.

Plângerea vizează termenii și condițiile comerciale ale Apple pentru App Store, sistemele de operare iOS și iPadOS, afirmând că acestea împiedică și obstrucționează interoperabilitatea pentru întreprinderile mici cu dispozitive Apple. De asemenea, vizează restricțiile privind instalarea și utilizarea aplicațiilor software și magazinelor de aplicații ale terților, care, potrivit acesteia, prejudiciază utilizatorii comerciali și utilizatorii finali, încălcând DMA.

Grupurile pentru drepturile civile au evidențiat o scrisoare de credit stand-by în valoare de 1 milion de euro cerută dezvoltatorilor care doresc să dezvolte aplicații pentru distribuție în App Store-ul Apple sau care doresc să instaleze un magazin de aplicații terță parte ca aplicație nativă în iOS și iPadOS ale Apple.

„O SBLC de 1.000.000 de euro poate impune costuri anuale recurente și cerințe de garanție pe care multe IMM-uri nu le pot îndeplini”, se arată în plângerea de 16 pagini consultată de Reuters.

Grupurile au îndemnat Comisia să amendeze Apple. Sancțiunile DMA pot ajunge până la 10% din veniturile anuale globale ale unei companii.