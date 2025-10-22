Knessetul israelian aprobă în primă fază anexarea Cisiordaniei

Votul a fost primul din cele patru necesare pentru adoptarea legii și a coincis cu vizita vicepreședintelui american JD Vance în Israel, la o lună după ce președintele Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania.

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu a susținut legea, care a fost propusă de parlamentari din afara coaliției sale de guvernare și adoptată cu 25 de voturi pentru și 24 împotrivă din 120 de parlamentari. Un al doilea proiect de lege al unui partid de opoziție care propunea anexarea coloniei Maale Adumim a fost adoptat cu 31 de voturi pentru și 9 împotrivă, potrivit Reuters.

Unii membri ai coaliției lui Netanyahu – din partidul Jewish Power al ministrului securității naționale Itamar Ben-Gvir și din facțiunea sionismului religios a ministrului finanțelor Bezalel Smotrich – au votat în favoarea proiectului de lege, care ar necesita un proces legislativ îndelungat pentru a fi adoptat în cele din urmă.

Membrii coaliției lui Netanyahu cer de ani de zile ca Israelul să anexeze oficial părți din Cisiordania, teritoriu cu care Israelul invocă legături biblice și istorice.

Motivul din spatele dorinței de anexare

În 2024, cea mai înaltă instanță a Organizației Națiunilor Unite a declarat că ocupația de către Israel a teritoriilor palestiniene, inclusiv Cisiordania, și așezările sale din această zonă sunt ilegale și ar trebui retrase cât mai curând posibil. Israelul susține că teritoriile pe care le-a capturat în războiul din 1967 nu sunt ocupate din punct de vedere legal, deoarece se află pe terenuri disputate, dar Organizația Națiunilor Unite și majoritatea comunității internaționale le consideră teritorii ocupate.

Guvernul Netanyahu a luat în considerare anexarea ca răspuns la recunoașterea statului palestinian de către o serie de aliați occidentali în septembrie, dar pare să fi renunțat la această măsură după obiecția lui Trump.

Netanyahu însuși nu s-a pronunțat explicit cu privire la anexare, deoarece o promisiune electorală anterioară a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

EAU, cea mai proeminentă țară arabă care a stabilit relații cu Israelul în cadrul așa-numitelor Acorduri Abraham negociate de Trump în primul său mandat, a avertizat luna trecută că anexarea Cisiordaniei reprezintă o linie roșie pentru statul din Golf.

Anwar Gargash, înaltul oficial emiratez și consilier diplomatic al președintelui EAU, a declarat miercuri, la summitul Reuters NEXT Gulf din Abu Dhabi, că statul din Golf consideră că a evitat anexarea.