Peste 2.200 de atacuri ale armatei şi coloniştilor israelieni în Cisiordania, în luna Septembrie

Forţele israeliene de ocupaţie şi coloniştii au comis 2.215 atacuri în luna septembrie asupra comunităţilor, terenurilor şi proprietăţilor palestiniene din Cisiordania, a anunţat vineri Comisia Palestiniană Anti-Zid şi Aşezări, în raportul lunar privind „încălcările israeliene şi extinderea coloniilor”.

Potrivit ministrului Muayyad Shaaban, care conduce Comisia, armata israeliană este responsabilă pentru 1.725 dintre atacuri, iar coloniştii pentru alte 490.

Cele mai multe incidente au avut loc în guvernoratele Hebron (463), Ramallah (417) şi Nablus (309), scrie agenţia Wafa.

Raportul menţionează atacuri armate asupra satelor palestiniene, execuţii extrajudiciare, distrugeri de terenuri, smulgerea sau otrăvirea arborilor, furturi de proprietăţi şi blocaje rutiere care fragmentează teritoriile palestiniene.

Coloniştii au comis 329 acte de furt şi vandalism asupra terenurilor palestiniene şi au distrus sau otrăvit 431 de arbori, dintre care 261 de măslini, în special în Nablus, Jenin şi Salfit.

De asemenea, au încercat să înfiinţeze 11 noi avanposturi, majoritatea agricole sau pastorale, cinci dintre ele în Hebron.

În paralel, autorităţile israeliene au efectuat 67 de demolări care au vizat 94 de structuri, inclusiv 45 de locuinţe.

Cele mai multe demolări s-au înregistrat în Hebron (35), Ierusalim (15) şi Betleem (8).

Au fost emise şi 35 de notificări de demolare, continuând politica de restricţionare a dezvoltării comunităţilor palestiniene.