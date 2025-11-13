Zece ani de la atentatele din Paris: lumea întreagă a adus un omagiu Franței

Zece ani au trecut de la atentatele din 13 noiembrie 2015, când 130 de persoane și-au pierdut viața în atacurile teroriste din capitala Franței.

În zilele care au urmat tragediei, întreaga lume s-a unit în semn de solidaritate cu poporul francez.

În Londra, steagurile au fost coborâte în bernă pe clădirile publice, iar ministrul de interne de atunci, Theresa May, a depus flori la Ambasada Franței, păzită de polițiști înarmați.

Echipa națională de fotbal a Angliei și-a oprit antrenamentul pentru un moment de reculegere, iar imnul Franței, La Marseillaise, a răsunat în stadioanele din Liverpool, în timpul meciurilor din Premier League.

La Berlin, sute de oameni s-au adunat în fața Ambasadei Franței, lângă Poarta Brandenburg, pentru cinci minute de tăcere.

Transportul public din oraș a fost oprit timp de un minut, în semn de respect pentru victime.

Anul acesta, numeroase orașe din lume, de la Londra și Berlin, până la New York, Sydney și Tokyo, au anunțat că vor ilumina monumente emblematice în culorile Franței, ca simbol al solidarității împotriva terorismului, scrie Lefigaro.

Zece ani mai târziu, imaginile acelor momente rămân o mărturie a compasiunii globale și a solidarității care au depășit granițele și diferențele culturale, într-o perioadă marcată de durere, dar și de speranță.