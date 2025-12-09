Prima pagină » Știri externe » Criză în Orientul Mijlociu. Armata israeliană a atacat ținte din Liban

Armata israeliană a atacat ținte din Liban în ciuda armistițiului încheiat în 2024. Israelienii au spus că atacurile au vizat infrastructura organizației Hezbollah.
Criză în Orientul Mijlociu. Armata israeliană a atacat ținte din Liban
Sursa foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Petru Mazilu
09 dec. 2025, 07:27, Politic

Israelul a anunțat atacurile asupra infrastructurii Hezbollah din Liban.

În ciuda unui armistițiu declarat în noiembrie 2024, după mai bine de un an de ostilități între Israel și Hezbollah, israelienii au continuat să efectueze atacuri aeriene în Liban, potrivit Le Figaro.

Armata israeliană a anunțat marți dimineață că a atacat infrastructura aparținând mișcării islamiste din sudul Libanului, într-un mesaj pe X.

Atacul armatei a vizat mai multe ținte inclusiv un punct de lansare folosit pentru atacuri împotriva Israelului. Atacurile armatei israeliene asupra țintelor din Liban s-au intensificat în ultimele săptămâni.

