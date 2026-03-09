Parlamentul Libanului își prelungește mandatul cu doi ani pe măsură ce războiul se intensifică

Biroul președintelui parlamentului, Nabih Berri, a declarat că 76 de parlamentari din cei 128 de membri ai forului au votat în favoarea prelungirii.

Votul a avut loc la o săptămână după ce Libanul a fost implicat în războiul regional prin lansarea de rachete și drone de către gruparea militantă Hezbollah asupra Israelului, care a răspuns cu bombardamente masive în întreaga țară, scrie Reuters.

Libanul a organizat ultimele alegeri parlamentare în 2022 și analizase anterior posibilitatea prelungirii mandatului actualului parlament, înainte ca noul val de lupte dintre Hezbollah și Israel să izbucnească.

Parlamentarii au luat măsuri similare și în trecut. Parlamentul ales în 2009 a votat pentru prelungirea mandatului său până în 2017, invocând motive de securitate legate de războiul care atunci se desfășura în Siria.