Operațiune de comando israeliană în Liban

Lupte intense au făcut ravagii în estul Libanului, în apropierea graniței cu Siria, în noaptea de duminică spre luni, unde trupele israeliene au aterizat cu elicoptere, într-o operațiune de comando potrivit agenției naționale de știri libaneze ANI.
09 mart. 2026, 02:56, Știri externe

Luptele au loc în apropierea satului Nabi Chit, care fusese deja vizat vineri noaptea de comandouri israeliene venite să încerce, fără succes, să recupereze trupul unui aviator israelian capturat în 1986, potrivit agenției ANI, citată de Le Figaro.

O sursă din Hezbollah a declarat pentru AFP că mișcarea șiită libaneză a doborât un elicopter israelian în zonă.

Într-o declarație, Hezbollah a indicat că soldații israelieni au sosit la bordul a „aproximativ 15 elicoptere” la scurt timp după miezul nopții, ora locală (22:00 GMT). „Luptătorii Rezistenței Islamice au atacat elicopterele și forțele infiltrate cu arme adecvate, iar luptele sunt în desfășurare în timp ce emitem această declarație”, a scris mișcarea în jurul orei 23:45 GMT.

Hezbollah a revendicat un atac împotriva Israelului

Hezbollah a implicat Libanul în războiul regional revendicând responsabilitatea, pe 2 martie, pentru un atac împotriva Israelului, menit să răzbune moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis în primele ore ale operațiunii americano-israeliane împotriva Iranului.

De atunci, Israelul a lansat o vastă campanie de atacuri aeriene care a vizat din nou suburbiile sudice ale Beirutului, un bastion al Hezbollah, precum și estul și sudul țării duminică, unde cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un singur sat, potrivit autorităților. Ministrul Sănătății, Rakan Nassereddine, a declarat că atacurile au ucis 394 de persoane, inclusiv 83 de copii, într-o singură săptămână.

