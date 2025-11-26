Operațiune israeliană de amploare în nordul Cisiordaniei

Armata israeliană, împreună cu forțele de securitate (Shin Bet) și Poliția de Frontieră, au desfășurat sute de soldați și tehnică militară în orașul Tubas și în localitățile din apropiere.

O operațiune antiteroristă a început în jurul orei 4, miercuri dimineața. Școlile și birourile au fost închise, iar soldații au percheziționat locuințele. Câteva zeci de persoane au fost arestate, fiind suspectate de legături cu activități ale Jihadului Islamic Palestinian și Hamas. Au fost folosite vehicule blindate, elicoptere și buldozere.

Operațiune de durată

Oficialii palestinieni au raportat razii, evacuări și distrugeri de infrastructură. Guvernatorul din Tubas, Ahmed Al-Asaad, a precizat pentru Reuters că forțele israeliene, sprijinite din aer, au înconjurat orașul. „Incursiunea pare să fie de durată. Forțele de ocupație (armata israeliană n.r) i-au evacuat pe localnici, au rechiziționat acoperișurile clădirilor și fac arestări”, a declarat oficialul local palestinian.

Armata israeliană confirmă intervenția

El a relatat că un elicopter israelian „a deschis focul”, în timp ce trupele terestre au stabilit puncte de control în mai multe cartiere. Potrivit lui Al-Asaad, locuitorilor care și-au părăsit locuințele li s-a spus să nu revină „până la încheierea operațiunii, care ar putea dura câteva zile”.

Armata israeliană a confirmat desfășurarea intervenției. Comunicatorii militari au refuzat să ofere detalii suplimentare despre operațiune, dar au promis că acestea vor fi făcute publice „în curând”.

„Cea mai lungă prezență” militară israeliană în Cisiordania

Intervenția din Tubas pare să fie o extindere a celei lansate în ianuarie în orașul Jenin, care a ajuns ulterior și în alte localități nordice palestiniene. Aceasta a dus la „cea mai lungă prezență” a armatei israeliene în unele orașe din Cisiordania „din ultimele decenii”, notează sursa citată.

Raidurile israeliene au vizat și evacuarea unor tabere de refugiați, unde au fost distruse drumuri și locuințe. Organizația pentru Drepturile Omului (HRW) a acuzat recent Israelul de „crime de război și crime împotriva umanității”. Activiștii HRW susțin că autoritățile israeliene au comis expulzări forțate în Cisiordania. Israelul a negat că ar fi responsabil de aceste fapte.

Critici, atacuri ale coloniștilor și noi restricții

Hamas a condamnat intervenția militară israeliană și a cerut comunității internaționale să intervină pentru a o opri. Coloniștii israelieni atacă din ce în ce mai des comunitățile palestiniene. Rareori sunt arestați sau urmăriți penal. Atacurile au fost criticate public chiar de premierul israelian și de alți membri ai guvernului său.

De la atacul Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023, Israelul a intensificat restricțiile asupra circulației în Cisiordania, instalând noi puncte de control și izolând unele comunități palestiniene prin bariere și blocaje rutiere.