Ministrul israelian de externe în Somaliland: „Spre deosebire de Palestina, nu este un stat virtual”

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a ajuns marți dimineață în Somaliland, în cadrul primei vizite oficiale după decizia Israelului de a recunoaște suveranitatea regiunii separatiste a Somaliei.

Cu acest prilej, Gideon Saar s-a întâlnit cu președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Într-o declarație oficială, acesta a spus că „spre deosebire de «Palestina», Somalilandul nu este un stat virtual”, scrie Middle East Eye.

Gideon Saar a mai susținut că Somalilandul este „pro-occidental și prietenos cu Israelul”.

Ministrul israelian a anunțat intenția celor două părți de a dezvolta cooperări strategice în domenii precum sănătatea, apărarea, educația și gestionarea apei.

De asemenea, acesta a precizat că Abdirahman a acceptat invitația prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru o vizită oficială în Israel.

„În lunile următoare, vom aduce profesioniști locali din sectorul apei din Somaliland în Israel pentru instruire”, a declarat Gideon Saar.

„De asemenea, vom trimite experți israelieni aici pentru a ajuta la implementarea noilor capabilități.”, a mai declarat acesta.

Unele surse au spus că Gideon Saar urmează să se deplaseze la Berbera, un port unde se află în prezent o bază a Emiratelor Arabe Unite, ce se află în atenția Isexraelului pentru un posibil rol similar.

Ministerul de Externe al Somaliei a condamnat vizita oficialului israelian, considerând-o o încălcare a suveranității și a integrității teritoriale ale statului somalez.

Pe 26 decembrie, Israelul a devenit primul stat din lume care a recunoscut oficial Somalilandul, o regiune autonomă a Somaliei și fost protectorat britanic.

După acest anunț, în Somaliland a început un șir lung de proteste.

Imaginile din online arată oameni pe străzile orașului Boroma, situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Hargeisa, care au fluturat steaguri palestiniene și au scandat „Palestina liberă, liberă”.

Înainte de recunoașterea oficială, au existat informații potrivit cărora Somalilandul analiza posibilitatea de a permite Israelului deschiderea unei baze militare, în schimbul recunoașterii și al investițiilor.

În luna iulie, un material publicat de Atlantic Council a susținut ideea unei cooperări între Israel și Somaliland, afirmând că „atât pentru Israel, cât și pentru Statele Unite, Somaliland prezintă o oportunitate de colaborare strategică”.

„Având în vedere că aproape o treime din transportul maritim global trece prin acest coridor, amenințările reprezentate de piraterie, contrabandă cu arme și grupări teroriste precum al-Shabab și houthii au stârnit îngrijorare internațională”, a scris fostul analist israelian de informații militare, Amit Yarom.

Mai multe conturi de pe rețelele sociale apropiate Emiratelor Arabe Unite au susținut că Abu Dhabi, alături de India, Etiopia și Kenya, ar urma și ele să recunoască oficial Somalilandul.