Qatar condamnă decizia Israelului de a recunoaște Somaliland și invocă situația din Gaza

Qatar a reacționat dur după ce Israelul a recunoscut Somaliland, un teritoriu care și-a declarat unilateral independența față de Somalia, considerând decizia o încălcare a dreptului internațional și un factor suplimentar de instabilitate regională, scrie Baha.

Ministerul de Externe al Qatarului a transmis sâmbătă, într-un comunicat oficial, că respinge ferm recunoașterea Somaliland de către Israel și își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Somaliei.

Autoritățile de la Doha au subliniat că o astfel de decizie contravine principiilor dreptului internațional și riscă să agraveze tensiunile deja existente în regiune.

Referire directă la conflictul din Gaza

În declarația sa, Qatarul a transmis că ar fi „mult mai potrivit” ca Israelul să recunoască statul Palestina și să contribuie activ la obținerea unui sfârșit durabil al războiului din Fâșia Gaza, în loc să adopte politici considerate „iresponsabile” și destabilizatoare.

Oficialii qatarezi avertizează că asemenea acțiuni subminează legitimitatea internațională și alimentează instabilitatea politică într-o zonă deja afectată de conflicte multiple.

Reacții internaționale în lanț

Decizia Israelului de a recunoaște Somaliland a generat un val de reacții negative la nivel internațional. Printre actorii care au condamnat public această măsură se numără Statele Unite, Egiptul, Turcia și Uniunea Africană, organizație care susține în mod constant integritatea teritorială a Somaliei.

Somaliland și-a declarat independența în 1991, însă nu este recunoscut oficial ca stat suveran de majoritatea comunității internaționale, fiind considerat parte a Somaliei.

Contextul geopolitic tensionat din Orientul Mijlociu și Africa de Est face ca acest gest al Israelului să fie privit drept unul cu potențial ridicat de destabilizare, într-un moment în care diplomația internațională încearcă să limiteze extinderea conflictelor existente.

Israel, primul stat care recunoaște Somalilandul

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că țara sa a recunoscut oficial statalitatea și suveranitatea Somalilandului prin semnarea unei declarații comune și reciproce cu președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Biroul lui Netanyahu a confirmat că declarația este „în spiritul” Acordurilor Abraham și l-a apreciat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru inițiativa luată în realizarea acesteia. Prim-ministrul israelian l-a felicitat pe Abdullahi pentru conducerea sa și „angajamentul de a lucra pentru securitate, stabilitate și pace”, invitându-l să viziteze Israelul în calitate oficială. Cei doi lideri și-au exprimat, de asemenea, dorința de a coopera în domeniile agriculturii, sănătății, tehnologiei și economiei.

După desprinderea de Somalia în 1991, Somaliland a devenit unul dintre cele mai mari state nerecunoscute oficial din lume, situat în Cornul Africii. Declarația de astăzi a făcut din Israel prima țară care îl recunoaște oficial ca țară independentă.