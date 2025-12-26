Somalia condamnă recunoașterea Somalilandului ca stat independent de către Israel

Într-un comunicat al Ministerului de Externe din Somalia, preluat de AFP, decizia Israelului este catalogată drept un „atac deliberat” la adresa suveranității sale. Și riscă să submineze pacea și stabilitatea regională. Mai multe state au condamnat la rândul lor această hotărâre.

Uniunea Africană a transmis că „respinge ferm” gestul Israelului. Și avertizează că orice tentativă de a submina „unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Somaliei” creează un precedent periculos pentru întregul continent.

Președintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf, a subliniat că Somaliland „rămâne parte integrantă a Republicii Federale Somalia”, stat membru al organizației panafricane.

Israel a anunțat vineri recunoașterea oficială a Republicii Somaliland ca stat independent

Anterior, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu anunțase că acesta a decis „recunoașterea oficială a Republicii Somaliland ca stat independent și suveran”.

Potrivit comunicatului, decizia se înscrie „în spiritul Acordurilor Abraham”, care au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe în timpul primului mandat al lui Donald Trump la președinția SUA. Netanyahu l-a invitat, totodată, pe președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, într-o vizită oficială.

Liderul de la Hargeisa a salutat decizia Israelului, afirmând într-un mesaj publicat pe platforma X că este vorba despre începutul unui „parteneriat strategic” și descriind momentul drept „istoric”. El a adăugat că Somaliland este pregătit să se alăture Acordurilor Abraham.

În capitala Somalilandului, Hargeisa, sute de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători, fluturând steagurile regiunii separatiste.

Reacții și din partea altor aliați ai Somaliei

Reacțiile negative nu au întârziat să apară. Turcia, aliat apropiat al Somaliei, a condamnat inițiativa Israelului. A considerat-o „o ingerință directă în afacerile interne ale Somaliei”, în linie cu o politică „expansionistă”.

Și Egipt a anunțat că ministrul său de Externe a discutat cu omologii din Turcia, Somalia și Djibouti. Și-a exprimat sprijinul deplin pentru unitatea și integritatea teritorială a Somaliei.

Într-o convorbire telefonică făcută publică, Benjamin Netanyahu i-a transmis lui Abdullahi că noua relație ar putea deschide oportunități economice importante. În plus, a promis că va informa administrația Trump despre dorința Somalilandului de a adera la Acordurile Abraham.

Autoproclamat stat independent din 1991, Somaliland are propriile instituții, monedă, pașapoarte și forțe armate și ocupă o poziție strategică la Golful Aden. Totuși, lipsa recunoașterii internaționale a menținut regiunea într-o izolare profundă, cu acces limitat la finanțare, ajutor extern și investiții.

Analiștii consideră că motivele Israelului sunt în mare parte strategice. Regiunea Mării Roșii este de interes major pentru securitatea statului israelian, inclusiv în contextul tensiunilor cu rebelii houthi din Yemen.