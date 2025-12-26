Prima pagină » Politic » Israel, prima țară care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Israel, prima țară care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Israel a devenit primul stat din lume care recunoaște oficial „statul independent şi suveran” Somaliland.
Israel, prima țară care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
26 dec. 2025, 17:47, Politic

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat vineri că statul israelian recunoaște în mod oficial „statul independent şi suveran” Somaliland.

Aceasta este prima recunoaștere internațională a acestei republici autoproclamate, apărută după separarea de Somalia. Până în prezent, niciun alt stat din lume nu a oferit o astfel de recunoaștere, potrivit AFP.

„Premierul Netanyahu, şeful său al diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, au transmis serviciile de presă ale Guvernului israelian într-un comunicat oficial.

Somaliland funcționează separat de Somalia de mai mulți ani, cu propriile instituții și conducere, însă fără recunoaștere internațională.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux. Prețul „dulcelui”, mai scump decât ajutoarele de încălzire!
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor