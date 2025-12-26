Israel, prima țară care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat vineri că statul israelian recunoaște în mod oficial „statul independent şi suveran” Somaliland.

Aceasta este prima recunoaștere internațională a acestei republici autoproclamate, apărută după separarea de Somalia. Până în prezent, niciun alt stat din lume nu a oferit o astfel de recunoaștere, potrivit AFP.

„Premierul Netanyahu, şeful său al diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, au transmis serviciile de presă ale Guvernului israelian într-un comunicat oficial.

Somaliland funcționează separat de Somalia de mai mulți ani, cu propriile instituții și conducere, însă fără recunoaștere internațională.