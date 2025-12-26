Israel, prima țară care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat vineri că statul israelian recunoaște în mod oficial „statul independent şi suveran” Somaliland.
Aceasta este prima recunoaștere internațională a acestei republici autoproclamate, apărută după separarea de Somalia. Până în prezent, niciun alt stat din lume nu a oferit o astfel de recunoaștere, potrivit AFP.
„Premierul Netanyahu, şeful său al diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, au transmis serviciile de presă ale Guvernului israelian într-un comunicat oficial.
Somaliland funcționează separat de Somalia de mai mulți ani, cu propriile instituții și conducere, însă fără recunoaștere internațională.
The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.
Prime Minister Netanyahu, Foreign Minister Sa’ar, and the President of the Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration. pic.twitter.com/M0AeTs5oxY
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025