Grindeanu a avut o întâlnire cu președintele Israelului, Isaac Herzog: „multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut joi o întâlnire cu președintele Israelului, Isaac Herzog.
Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu
Iulian Moşneagu
05 feb. 2026, 15:17, Politic

„Delegații de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări – este ceea ar trebui să se întâmple în dinamica relațiilor dintre România și Israel! Președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România. Același tip de abordare trebuie să vină și din partea Guvernului României, ca și componentă a măsurilor de relansare economică. Mai exact să organizeze delegații cu reprezentanți ai celor mai importante firme românești, care să-și valorifice potențialul în țările cu care împărtășim deja relații comerciale importante”, a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

El a arătat că Israelul poate oferi oportunități de afaceri pentru companiile românești.

„Israelul are o economie în plină expansiune și sunt convins că multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri, mai ales pe fondul imaginii bune de care se bucură România în acest stat prieten”, a adăugat Grindeanu.

„«Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român», mi-a transmis astăzi președintele Herzog, la fel ca ceilalți oficiali israelieni cu care m-am întâlnit”, a afirmat Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a mai scris că România ar trebui să valorifice această imagine favorabilă, inclusiv economic: „România trebuie să valorifice la cote maxime această imagine favorabilă inclusiv din perspectivă economică și să ajute firmele românești să identifice parteneri de afaceri în Israel”.

