Sorin Grindeanu: 2025, an cu multe provocări. Nici 2026 nu va fi un an ușor

Nici 2026 nu va fi un an ușor, susține președintele PSD Sorin Grindeanu, într-un bilanț al anului care se încheie.
31 dec. 2025, 09:11, Politic

Liderul social-democrat spune că stabilitatea politică a avut un rol important pentru România în 2025.

„2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictului de la frontiera estică, România a rămas un pilon al securității regionale. În acest context, pe plan intern, stabilitatea politică a avut un rol extrem de important. Aceasta trebuie să rămână în anul care începe, cheia dezvoltării sociale și economice”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Nici 2026 nu va fi un an ușor!”, adaugă el.

Președintele PSD spune că își dorește în noul an „măsuri echilibrate pentru români, care să stopeze deficitul bugetar și care să conducă treptat la reluarea creșterii nivelului de trai”.

Ca fost ministru al Transporturilor, Grindeanu apreciază că au fost dați în circulație 146 de km de noi drumuri de mare viteză.

„Ca președinte al Camerei Deputaților am insistat și voi continua să insist pentru dezvoltarea Parteneriatelor Strategice ale României și a relațiilor bilaterale. Toate oferă oportunități pentru investiții importante care pot aduce avantaje competitive economiei românești, pe termen mediu și lung”, mai scrie Sorin Grindeanu pe rețeaua de socializare.

