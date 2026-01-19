Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: „Nu negociez conducerea SRI” / Ce declară despre prezența sa pe lista de propuneri a SRI

Luni seara, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a respins speculațiile privind numirea sa la conducerea SRI.
Luni seara, la România TV, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre ultimele speculații apărute privind numirea sa în funcția de conducere a Serviciului Român de Informații (SRI).

Sorin Grindeanu a respins în cadrul intervenției orice asociere cu negocieri politice sau propuneri în acest sens.

Întrebat dacă poartă discuții cu președintele Nicușor Dan pentru schimburi între procurorii șefi și șefii serviciilor de informații, Grindeanu a declarat că nu negociază „procurorii șefi și nu cred că o face nici președintele României. Eu știu că se dă un concurs pe aceste funcții și acest concurs a fost demarat, însă la începutul acestei luni, atunci nu e de negociat”.

Mai mult, despre posibilitatea negocierilor pentru conducerea SRI, Grindeanu a explicat în cadrul intervenției sale procedura legală, menționând că un rol major îl au administrația prezidențială și Parlamentului.

„Șefii serviciilor vin conform procedurii printr-o propunere de la administrația prezidențială, de la președintele României, și trebuie să fie votați pentru a avea o majoritate în Parlament. Evident că trebuie să existe discuții până încât să poată să existe această majoritate”, a spus Grindeanu.

Referitor la zvonurile care îl plasau pe o listă de propuneri pentru șefia SRI, Sorin Grindeanu a respins această ipoteză: „Exclus, exclus. Sub nicio formă”.

