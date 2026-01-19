Președintele Bulgariei și-a anunțat demisia. Ce urmărește liderul bulgar

Președintele Rumen Radev a anunțat că va demisiona din funcție în fața Curții Constituționale pentru a participa la viitoarele alegeri, potrivit novinite.com.

El a făcut anunțul luni într-un discurs adresat națiunii. De săptămâni întregi, au circulat speculații cu privire la demisia președintelui și la planurile sale de a conduce un proiect politic în alegeri.

Luna trecută, Radev a spus că va dezvălui o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta mai puțin.

„Îmi voi depune demisia din funcția de președinte al Republicii Bulgaria. Sunt încrezător că vicepreședintele Iliana Yotova va fi un șef de stat demn. Ne confruntăm cu o bătălie decisivă pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev în timpul discursului său.

El a adăugat că acesta va fi ultimul său discurs ca președinte.

„De-a lungul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru. Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivelor pentru care au înșelat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separarea puterilor în stat și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu s-ar fi pus”, a adăugat Radev.

În timpul discursului, Radev a criticat actualul model de guvernare, numindu-l o fațadă a democrației în spatele căreia se află mecanisme oligarhice.

Demisia sa marchează o nouă turnură dramatică în politica bulgară, confruntată cu numeroase crize și instabilitate.