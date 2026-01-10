Zeci de arestări la Minneapolis în timpul protestelor provocate de uciderea unei femei de un agent de imigrări

Proteste împotriva aplicării legilor privind imigrația au avut loc în toată SUA după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal în mașina sa, miercuri, potrivit BBC.

Administrația Trump a declarat că agentul care a tras focurile de armă a acționat în autoapărare. Oficialii locali au insistat că femeia nu reprezenta niciun pericol.

Poliția din Minneapolis a declarat o adunare ilegală vineri seară, în timp ce protestatarii s-au adunat în fața Hotelului Canopy din oraș, unde se crede că sunt cazați unii agenți ICE. Departamentul de poliție din Minneapolis a declarat într-un comunicat că „unii indivizi au forțat intrarea în hotel printr-o alee”.

Videoclipurile postate online au arătat protestatari care au afișat lumini puternice în zonă, au fluierat și au bătut în tobe.

Poliția a declarat că în zonă se aflau „peste 1.000” de manifestanți, iar unii au aruncat cu gheață, zăpadă și pietre asupra ofițerilor, vehiculelor de poliție și altor vehicule, dar nu au fost raportate răni grave.

Un ofițer de aplicare a legii a suferit răni minore, dar nu a necesitat îngrijiri medicale, potrivit partenerului american al BBC, CBS News.

Oficialii au declarat că un alt hotel din oraș a fost, de asemenea, vizat și a suferit daune la geamuri și graffiti.

Primarul din Minneapolis aprobă protestele pașnice

Într-o conferință de presă de sâmbătă, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a aplaudat majoritatea protestatarilor, despre care a spus că au fost pașnici, dar a menționat că persoanele care provoacă daune materiale sau pun în pericol alte persoane vor fi arestate. Cele 29 de persoane arestate vineri seară au fost eliberate ulterior, a declarat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara.

Mulți locuitori ai statului Minnesota au fost frustrați de prezența ICE în stat, iar O’Hara a declarat că departamentul său primește zeci de apeluri telefonice în fiecare zi despre operațiunile agenției federale.

Sâmbătă, trei congresmene din Minnesota au încercat, de asemenea, să viziteze o unitate ICE din Minneapolis. Femeile au spus că inițial li s-a permis să intre, dar apoi li s-a spus că trebuie să plece.