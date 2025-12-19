Prima pagină » Știrile zilei » De ce unii oameni aleargă spre pericol în timpul atacurilor: explicațiile specialiștilor

De ce unii oameni aleargă spre pericol în timpul atacurilor: explicațiile specialiștilor

În timpul unor atacuri violente, unii martori aleg să fugă, în timp ce alții intervin și își riscă viața pentru a opri agresorii. Specialiștii spun că aceste reacții nu țin doar de instinct, ci de experiențe personale, percepție și factori psihologici.
De ce unii oameni aleargă spre pericol în timpul atacurilor: explicațiile specialiștilor
Foto: Pexels
Rareș Mustață
19 dec. 2025, 21:19, Ştiinţă-Sănătate

Psihologi și neurocercetători explică faptul că reacția de „luptă sau fugă” pregătește corpul pentru acțiune, dar nu dictează comportamentul final.

Decizia de a interveni apare din modul în care o persoană înțelege situația, din așteptări, educație și experiențe anterioare.

Un exemplu este Darryn Frost, funcționar public britanic, care a intervenit în atacul terorist de la London Bridge din 2019, folosind un colț de narval pentru a-l imobiliza pe atacator.

El spune că nu a acționat din instinct, ci după ce a realizat că trebuie să oprească violența pentru a preveni alte victime.

Frost descrie o stare de concentrare extremă, în care percepția timpului și a sunetelor s-a modificat.

Neurocercetătorul Daniel Glaser afirmă că reacțiile apar înainte ca oamenii să fie conștienți de ele, însă direcția acțiunii depinde de modul în care este interpretat pericolul.

Potrivit acestuia, curajul nu este o reacție automată, ci rezultatul unui cumul de factori personali.

Psihologul Craig Jackson subliniază că nu există un profil tipic al „eroului”, notează The Guardian.

Intervenția poate veni din partea oricui, indiferent de vârstă sau pregătire fizică, iar acest lucru face atacatorii imprevizibili în fața reacțiilor civice.

Cazuri similare au avut loc în ultimii ani în Marea Britanie și Australia, unde martori fără pregătire specială au intervenit pentru a salva alte persoane.

Specialiștii spun că astfel de gesturi arată capacitatea oamenilor obișnuiți de a lua decizii rapide în situații-limită, dincolo de frică.

Recomandarea video

EXCLUSIV A mințit Guvernul României în fața Curții de Justiție a UE? O întrebare născută din Concluziile Avocatului General în dosarul privind prescripția
G4Media
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără
Gandul
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Cancan
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
Libertatea
Ce se întâmplă dacă lași luminițele de Crăciun aprinse peste noapte? Cât îți încarcă factura la energie
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor