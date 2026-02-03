Ceaiul verde: Când să-l consumi pentru beneficii maxime asupra organismului

Ceaiul verde este apreciat pentru conținutul său ridicat de antioxidanți și pentru efectul său blând de energizare, însă momentul consumului contează, potrivit Health.

Specialiștii în nutriție spun că băut la orele potrivite, ceaiul verde își poate maximiza beneficiile, evitând în același timp efecte nedorite, mai ales cele legate de absorbția fierului și de somn.

Ceaiul verde conține catechine, antioxidanți puternici asociați cu sănătatea inimii, metabolismului și creierului.

De asemenea, oferă o cantitate moderată de cofeină combinată cu L-teanină, o asociere cunoscută pentru susținerea stării de alertă fără agitația specifică cafelei.

Când este cel mai eficient ceaiul verde

Sfârșitul dimineții sau începutul după-amiezii este considerat intervalul ideal pentru consumul de ceai verde.

Mulți oameni resimt în acest moment o scădere naturală a concentrării, iar ceaiul verde poate ajuta la recăpătarea clarității mentale și a atenției susținute.

Este recomandat și consumul de ceai verde la una-două ore după micul dejun.

Catechinele se pot lega de fierul non-hem din alimentele vegetale, reducând absorbția acestuia. Așteptarea a cel puțin o oră după masă diminuează semnificativ acest efect.

Ceaiul verde este o alegere inspirată și între mese.

Cu aproximativ 30 de miligrame de cofeină per ceașcă, reprezintă o alternativă mai ușoară la cafea, oferind totodată antioxidanți și un stimulent blând.

Când este mai bine să eviți ceaiul verde

Experții recomandă evitarea ceaiului verde înainte de culcare.

Deși conținutul de cofeină este redus, persoanele sensibile pot avea un somn afectat.

Ceaiurile fără cofeină sunt o opțiune mai bună seara.

Ceaiul verde ar trebui evitat și în jurul meselor bogate în fier de origine vegetală, precum lintea, spanacul, tofu sau cerealele fortificate, precum cele pentru micul dejun cu adaos de fier și vitamine.

Aceeași precauție este valabilă și în cazul suplimentelor cu fier, deoarece ceaiul poate interfera cu absorbția.

Înainte de exerciții fizice, ceaiul verde nu este cel mai eficient stimulent al performanței.

Deși conține cofeină, cantitatea este mult sub nivelurile asociate cu îmbunătățirea performanței sportive.

Prepararea ceaiului verde pentru beneficii maxime

Prepararea corectă poate crește semnificativ aportul de antioxidanți.

Ceaiul verde trebuie păstrat într-un recipient etanș, ferit de căldură, lumină și umiditate, pentru a-i conserva compușii activi.

Pentru infuzare, specialiștii recomandă apă încălzită la 80–85°C și un timp de infuzare de cinci până la zece minute.

Această metodă ajută la extragerea unei cantități mai mari de catechine, menținând în același timp gustul și aroma.