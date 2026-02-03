Cel mai aglomerat loc de vacanță din lume are peste 100 de turiști la fiecare localnic. Primele trei locuri sunt din aceeași țară

Cel mai aglomerat loc de vacanță din lume este în Thailanda, potrivit Express. Studiul realizat de MoneyTransfers.com a identificat cele mai aglomerate puncte turistice din întreaga lume și a constatat că Phuket are un număr uimitor de 118 turiști la fiecare localnic. Phuket este una dintre cele mai importante stațiuni din Thailanda și are unele dintre cele mai cunoscute plaje din lume, inclusiv Kata și Karon.

Zona are un număr uriaș de turiști din întreaga lume. Localnicii și vizitatorii se confruntă cu o aglomerație extremă în special în timpul sezonului de vârf. Pe locurile doi și trei în clasamentul celor mai aglomerate locuri din lume se află alte două destinații din Thailanda. Este vorba depsre Pattaya și Krabi.

Locurile aglomerate din Europa sunt departe de cifrele din Thailanda. Heraklion, printre cele mai populare destinații din Grecia, a apărut pe lista locurilor supraaglomerate, cu 22 de turiști la fiecare localnic.

În mod previzibil, Veneția și-a asigurat un loc în top 10, orașul italian înregistrând un număr de 21 de turiști per rezident. Rodos din Grecia se află pe lista destinațiilor aglomerate, cu peste 20 de turiști la fiecare rezident. Miami din SUA a completat lista, cu un raport de 18 turiști la fiecare localnic.

Cele mai supraaglomerate destinații din lume

Phuket, Thailanda

Pattaya, Thailanda

Krabi, Thailanda

Mugla, Turcia

Hurghada, Turcia

Macau, China

Heraklion, Grecia

Veneția, Italia

Rodos, Grecia

Miami, SUA